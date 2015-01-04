2 страницы по примеру с элементами инфографики

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок160 просмотров
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Есть страница - http://intour-travel.ru/38-for-single-articles/72-creative-solutions

По примеру данной страницы нужно сделать две схожих, с чуть другими услугами. Но в этом же стиле, соответственно. Макет существующей страницы в .psd предоставлю. Текстовку страниц тоже.

Заявки без цены и сроков - не рассматриваю. Сумму - указывайте за две страницы сразу.

Спасибо.

9 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
belondes
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Рекомендую. Мгновенное понимание задачи, постоянно на связи. Оперативно и качественно.
Спасибо за интересный проект! Все прошло очень гладко включая оплату. Рекомендую!
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