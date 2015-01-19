"Косметический ремонт" сайта на Ucoz

Нужно поменять стиль меню на сайте, желательно и боковую колонку http://creationbeats.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подтянуть блоки к шапке сайта, удалить некоторые пункты меню... подробности в прикреплении. Укажите стоимость работ. Опыт работы в Ucoz нужен, так как иначе вы будете тратить много времени на то что бы вникнуть в то, как что делается в Ucoz.
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