Нужен хороший и качественный дизайн сайта.

Необходимо нарисовать 2-3 слайда по тематике наружная реклама. По примеру http://www.fabrika.by (там два слайда которые обновляются хаотично!) и http://promomag.ru/sites/promomag.ru/files/promomag-av5.png То есть один слайд картинка автострады, для презентации дорожной наружной рекламы. Второй слайд (можно один или два), ...