Нужен крутой дизайн продающего сайта (LP)

Нужно разработать дизайн лэндинг пэйдж, возможно даже не один дизайн, все зависит от качества работы.

Важны: качество, скорость и готовность дорабатывать проект.

Схема работы — рисуете проект, согласовываем дизайн, после утверждения дизайна оплата, после оплаты вы направляете исходники. Внимание-предоплаты нет

В заявках прошу указывать примеры работ, скайп. В основном общение будет по скайпу

В проекте прикрепляю требования к дизайнеру