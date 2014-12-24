Переделать сайт

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок314 просмотров
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Нужно переделать дизайн сайта www.mittex.ru на более современный и красивый и интересный, статьи на сайте написаны коперайтером их желательно не трогать. Интернет магазин не нужен! Нужно что-то на подобии портфолио компании.

9 лет назад
mittex
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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