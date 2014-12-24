Переделать сайт

Необходима ададптация дизайна motocms шаблона под логотип. Что под этим подразумевается? Имеется готовый логотип (прилагается) компании-застройщика (сфера-девелопмент, строительство) Подобраны наиболее подходящие, на наш взгляд, для данного логотипа шаблоны на motocms http://www.motocms.ru/html-templates/demo/43662/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/41014/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47031/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/41620/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47187/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/48070/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47387/ С учетом того, что данный шаблон легко можно видоизменять ...