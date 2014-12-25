Перерисовать шапку сайта

Нужно нарисовать 3 страницы не сложного интернет магазина. Макеты 2 во вложении. Логотип рисовать не надо он есть. Сайт будет примерно такой http://www.ermak-sport.ru/ только надо сделать по красивее и современнее. Тона синий, зеленый, голубой. Бюджет 2000р.