Перерисовать шапку сайта

Для туристического сайта нужно сделать страницу с инфографикой. Сайт - http://intour-travel.ru/ Пример, который нравится - http://infodesign.ru/portfolio/site_credit_in/ с момента - https://yadi.sk/i/t1rbeJNpdatCg Нужно что-то похожее (тексты подобраны с учетом данного сценария - выбор между самостоятельной поездкой и заказом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поменять имя компании и телефон на изображении. (Исходника нету) После выполнения прислать изображение и исходник в формате .psd
Работы для знающего человека на 20 мин.
P.S. В личку не ломится.
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