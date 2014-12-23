Дизайн сайта про игровые автоматы онлайн

Необходимо доработать дизайн сайта,так чтоб привлечь посетителей.Адрес сайта www.gamesandfilms.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://ovf7vy.axshare.com/ структура проекта.
Какие сайты нравятся:
Просьба сразу писать общую стоимость проекта. Портфолио обязательно.
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