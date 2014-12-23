Рихтануть дизайн

$12
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок213 просмотров
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В шапке сайта вытянуть подложку немного.

Отрисовать блок для блога с меняющимися фото.

Все, ждем предложений. Желательно в течении 1-2 дней.

9 лет назад
el-sn
Серж 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Все быстро, в срок и с пониманием процесса. Рекомендую для работы.
Спасибо за работу! Все отлично. Надеюсь еще поработаем!
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