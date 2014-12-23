Рихтануть дизайн

Доброго времени суток уважаемые дизайнеры и верстальщики, а так же их "гибриды"! Необходимо создание дизайна для новостного сайта под управлением WordPress. Дизайн должен быть именно "газетный" лёгкий и информативный. Изображения должны отображаться в черно-белом качестве, а ...