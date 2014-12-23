Рихтануть дизайн

Доброго времени суток уважаемые дизайнеры и верстальщики, а так же их "гибриды"! Необходимо создание дизайна для новостного сайта под управлением WordPress. Дизайн должен быть именно "газетный" лёгкий и информативный. Изображения должны отображаться в черно-белом качестве, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В шапке сайта вытянуть подложку немного.
Отрисовать блок для блога с меняющимися фото.
Все, ждем предложений. Желательно в течении 1-2 дней.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу человека или команду, которые готовы под ключ реализовать одностраничный сайты с гарантией конверсии. Конверсия минимум 5% c целевого целевого трафика. Продавать будем тур услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваем. Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн продающей страницы. Есть функциональный макет с вписанными текстами. Посмотреть можно здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FB3P7MAJut8WAG_lIDROr9ELQ9NtHGg38CLEgd4uvHQ/edit?usp=sharing На выходе хочу получить PSD макет с внутренней структурой 1 блок - 1 группа. Качество дизайна должно быть не хуже чем: ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайн сайта в PSD. Достаточно несложный проект. Что-то типа такого: alfa-diesel.ru. ТЗ есть. Принципиальный момент: оплата только по факту выполнения (!). И если сработаемся - будут еще заказы. Стоимость работ указывайте, пожалуйста, в рубляхДизайн сайтов46 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужен дизайнер для разрабатываемого сайта. Ниже ссылки на ТЗ: https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1oTKckHkd3_qGWy7rKstMWZWpyvbVn0JVuZHfmhCwtrA/edit https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1JXjBV_YG58A8cRRDi9NUqeguneIt18fgS6gUkFr4KyQ/edit https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1CB9gSWTUjoVrbm7vJPwDsTErTSJExbVldiUjndRvH6c/edit Приступить к работе нужно сейчас. От Вас прошу портфолио и стоимость.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $110
Нужен дизайн сайта http://dealeram.ru/ Главная страница 2500р. Внутренние страницы 5 штук по 800р. (Карточка компании, раздел каталога, список статей, статья, форма добавить предложение)Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
перерисовать сайт, и добавить страницы интернет магазина каталог (сортировка фильтр), карточка товара, корзина вот сам сайт http://sharm-ladizhin.com.ua/index.phpДизайн сайтов29 заявокЗакрыт9 лет назад