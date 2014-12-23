Нужен дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки323 просмотра
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Добрый день.

Нужен дизайнер для разрабатываемого сайта.

Ниже ссылки на ТЗ:

https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1oTKckHkd3_qGWy7rKstMWZWpyvbVn0JVuZHfmhCwtrA/edit

https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1JXjBV_YG58A8cRRDi9NUqeguneIt18fgS6gUkFr4KyQ/edit

https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1CB9gSWTUjoVrbm7vJPwDsTErTSJExbVldiUjndRvH6c/edit

Приступить к работе нужно сейчас.

От Вас прошу портфолио и стоимость.

Дизайн сайта
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mitruska
Елена 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
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