Требуется изменить дизайн КП

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок263 просмотра
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Приветствую, мне очень нужно сделать рерайт КП:

1. Добавить мой логотип

2. Изменить контакты

3. Заменить в текстовой части упоминания другой компании

P.S. цена неокончательная. наличие скайпа и микрофона желательно. мои контакты в профиле действительные.

9 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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