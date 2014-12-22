Требуется изменить дизайн КП

Нужен подрядчик для дизайна 2-х лендингов по готовому ТЗ в ближайшее время, а также для работы в последующих проектах. Желательно из Киева. Интересует Ваше портфолио и примерные цены за работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, мне очень нужно сделать рерайт КП:
1. Добавить мой логотип
2. Изменить контакты
3. Заменить в текстовой части упоминания другой компании
P.S. цена неокончательная. наличие скайпа и микрофона желательно. мои контакты в профиле действительные.
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