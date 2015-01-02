Создание дизайна + продвижение

Здравствуйте.

Мне необходимо от Вас увидеть эскиз и рекомендации по созданию авторского проекта для тредйера, торгующего на рынке Форекс. В сайт необходимо включить возможность продажи его торговой системы со стейтментами, а также форум.

Дизайн: $200

Продвижение: ?

Срок: 7 дней (очень желательно успеть до Нового Года).

С уважением, Александр Май.