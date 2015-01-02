Создание дизайна + продвижение

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка112 просмотров
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Здравствуйте.

Мне необходимо от Вас увидеть эскиз и рекомендации по созданию авторского проекта для тредйера, торгующего на рынке Форекс. В сайт необходимо включить возможность продажи его торговой системы со стейтментами, а также форум.

Дизайн: $200

Продвижение: ?

Срок: 7 дней (очень желательно успеть до Нового Года).

С уважением, Александр Май.

9 лет назад
mkiphoenix
Александр 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kovalko
Максим 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$400
7 дней
Как и в предыдущий раз, всё в срок. Спасибо, очень выручил.
Чёткое ТЗ, ответ на возникающие вопросы в течение 20-30 минут. Очень подробно выражает то, чего хочет, ибо знает это в деталях. Стоимость услуг оплачивает без вопросов. Благодарю за сотрудничество, Александр. Работа с Вами вызывает только приятные чувства.
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