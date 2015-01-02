Создание дизайна + продвижение

перерисовать сайт, и добавить страницы интернет магазина каталог (сортировка фильтр), карточка товара, корзина вот сам сайт http://sharm-ladizhin.com.ua/index.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Мне необходимо от Вас увидеть эскиз и рекомендации по созданию авторского проекта для тредйера, торгующего на рынке Форекс. В сайт необходимо включить возможность продажи его торговой системы со стейтментами, а также форум.
Дизайн: $200
Продвижение: ?
Срок: 7 дней (очень желательно успеть до Нового Года).
С уважением, Александр Май.
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