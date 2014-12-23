Дизайн сайта (только дизайн)

Во вложении адрес сайта - нужно нарисовать его отдельную версию, которая бы отлично смотрелась и работала на мобильных устройствах. На текущем есть адаптивность, подаренная стандартным бутстрапом, но ее недостаточно и некоторые блоки выглядят очень печально. ...