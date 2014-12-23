Дизайн и верстка новостного сайта на WP

Доброго времени суток уважаемые дизайнеры и верстальщики, а так же их "гибриды"!

Необходимо создание дизайна для новостного сайта под управлением WordPress. Дизайн должен быть именно "газетный" лёгкий и информативный. Изображения должны отображаться в черно-белом качестве, а при наведении и открытии новости принимать оригинальный цвет.

Это из основного. Разные дизайны для главной, рубрик и отдельных новостей. Хотелось бы уточнить, что проект частный и миллионными бюджетами не подкреплён.