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Александр starcontent

 
41 годУкраина/Стаханов
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
all4you
Андрей 
33 годаСША
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Модуль заказа для DLE 7
Отличный заказчик. приятно работать. советую!
Все сделано быстро и хорошо. Исполнительный и вежливый человек, приятно было иметь дело. +10
Ответный отзыв