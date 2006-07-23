starcontent

Приветствую! Необходима 1 страница (лендинг) с формой регистрации (+ капча) для игрового сервера wow. Светлый и тематический дизайн (без фанатизма).
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток уважаемые дизайнеры и верстальщики, а так же их "гибриды"! Необходимо создание дизайна для новостного сайта под управлением WordPress. Дизайн должен быть именно "газетный" лёгкий и информативный. Изображения должны отображаться в черно-белом качестве, а ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Написание модуля букмекерской конторы для Amiro CMS. Использование по возможности штатные средства CMS. В общем не отдельный скрипт - а именно модуль!Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Интиресует интеграция скрипта биллинга DADMIN с DLE 7.2 Скрипт закрыт zend -ом (если это имеет значения)Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужны баннеры 88 x 31 pixels для сайта бесплатного хостинга Укажите цену за 1 шт.Баннеры32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добавить в модуль feedback пару дополнительных полей и выпадающий список. для знающего, работы на 10 минут. конкретнее.. Изменить (или написать отдельно) модуль обратной связи. Необходимы поля: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Ваше имя Ваш E-Mail Ваш домен Желаемый поддомен (текстовое поле + выпадающий список) Желаемый тариф (Чек боксы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Система купли - продажи ссылок с главных страниц сайтов - за основу www.Mlinks.ru (ну нравится мне как устроен их сервис :-)) Таких проектов смотрю много было - может у кого наработки есть? Да, если это реально, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад