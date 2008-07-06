Модуль заказа для DLE 7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки223 просмотра

Добавить в модуль feedback пару дополнительных полей и выпадающий список.

для знающего, работы на 10 минут.

конкретнее..

Изменить (или написать отдельно) модуль обратной связи.

Необходимы поля:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ваше имя

Ваш E-Mail

Ваш домен

Желаемый поддомен (текстовое поле + выпадающий список)

Желаемый тариф (Чек боксы или радио - 3 позиции)

Описание (textarea)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

То есть я должен получить эти данные.

Ну и чтоб все это дело на мыло уходило...

Да, после отправки желательно показать текст мол - заказ принят, бла, бла, бла...

DLE
17 лет назад
starcontent
Александр 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

all4you
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$15
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. приятно работать. советую!

Заявки фрилансеров

all4you
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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