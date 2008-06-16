Нужна cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка272 просмотра

Нужна собственная cms. Куплю с полными правами на неё. Категории cms могут быть разными, только они не должны быть общедоступными. Главный критерий - собственная разработка. Пишите в личку

17 лет назад
alshab
Sh 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров