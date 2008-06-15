Доверстать пару страниц сайтa и повесить на MODx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка186 просмотров

Здравствуйте!

Требуется перевести сайт (Avtoasia.com)с простых html страниц на CMS MODX 0.9.6.1 + годе это потребуется доработать шаблоны некоторых внутренних страниц. Из стандартного набора MODx нужно подключить компоненты: Авторизация, регистрация, новости, статьи, каталог товаров и ещё учесть возможность добавления нескольких фотографий в описании товара и их отображение в виде галереи (большая сверху и под ней 4 снизу).

Более подробно по icq 201610. Исполнитель должен быть найден в течение 2 часов.

Неуверенным не беспокоить.

Оплата за работу: (50+) долларов + хороший БОНУС за то, что уложитесь в срок.

Срок: 1 сутки.

За нарушение срока более чем на 3 часа контракт расторгается (вынужденная мера).

Ждём заявок!

HTMLMODX
17 лет назад
Premier_Minister
Николай 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

VoiN
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Задание не выполнил совсем. За 10 дней смог сделать только перенос одной уже свёртаной страницы в шаблон MODx. Вечные отмазки и отговорки, переносы сроков и снова оправдания. Я устал работать с такими людьми. Моё мнение6 что сначала нужно отучиться в институте, потом пяток лет поработать холопом, а лишь потом, набравшись ума и ответственности, предлагать свои услуги и ставить в зависимость от сеья целые организации. Оцениваю ущерб от этого исполнителя в 500 долларов или в 50 заявленных долларов в сутки.

Заявки фрилансеров

VoiN
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад