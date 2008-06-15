Доверстать пару страниц сайтa и повесить на MODx

Здравствуйте!

Требуется перевести сайт (Avtoasia.com)с простых html страниц на CMS MODX 0.9.6.1 + годе это потребуется доработать шаблоны некоторых внутренних страниц. Из стандартного набора MODx нужно подключить компоненты: Авторизация, регистрация, новости, статьи, каталог товаров и ещё учесть возможность добавления нескольких фотографий в описании товара и их отображение в виде галереи (большая сверху и под ней 4 снизу).

Более подробно по icq 201610. Исполнитель должен быть найден в течение 2 часов.

Неуверенным не беспокоить.

Оплата за работу: (50+) долларов + хороший БОНУС за то, что уложитесь в срок.

Срок: 1 сутки.

За нарушение срока более чем на 3 часа контракт расторгается (вынужденная мера).

Ждём заявок!