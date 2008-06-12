Квалифицированная консультация по DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки134 просмотра

Нужна квалифицированная консультация по DLE возможно помощь в доработке сайта!

Просьба не грамотных и посредников не беспокоить! Подробности при личном общении.

DLE
17 лет назад
taras666
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

melan91
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Молодец быстро четко решил проблему!

Заявки фрилансеров

melan91
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад