Установка CMS

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен22 заявки318 просмотров

Привет!

Нужно установить на сайт CMS, из основных блоков нужны - Новости, Фотогалерея, статические страницы.

17 лет назад
3224
Faster 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$60
Вежлив, выполнил работу быстро. Успехов!
Хороший заказчик, вежлив в общении, оплата вовремя. Все положительные впечатления, что нужны для комфортной и результативной работы. Приятно иметь дело :)

Заявки фрилансеров

groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад