Работа с сайтом на Net Cat

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки127 просмотров

Внести небольшие коррективы в сайт, и форум на другом движке, все подробности с кандидатом, который имеет опыт с этой админкой. Срочность проекта до 13 числа включительно.

17 лет назад
Izdat
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

FallenCrow
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-3)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

FallenCrow
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-3)
17 лет назад