Необходимо сделать сайт на umi-cms. На главную страницу нужно настроить вывод новостей и рекламы бегун и google adwords. На главной странице - до 10 новостей общей тематики, несколько новостных ...
Работа с сайтом на Net Cat
Внести небольшие коррективы в сайт, и форум на другом движке, все подробности с кандидатом, который имеет опыт с этой админкой. Срочность проекта до 13 числа включительно.
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