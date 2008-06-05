Доработать сaмописную CMS (PHP, MySQL, smarty)

Требуется программист (PHP, MySQL, smarty).

Разовые заказы, но при этом постоянное сотрудничество. Работа уже срочная. Просьба писать тем людям которые готовы начать сейчас!

Требуется очень хороше знание PHP, MySQL, smarty, html

Задача на данный момент:

есть сайт на смописной CMS.

Требуется в короткие сроки с ней разобраться и доработать.

Доработки будут вида:

1 поправить визуальный редактов (глючит выравнивание текста, размещение картинок и прочее)

2 добавить фоогалерею (простую версию, по сути просто перелистывание в новом окне картинок которые есть на странице)

3 добавить пару форм отправки письма.

4 и несколько мелочей которые нельзя отнести к программированию :)

суть в том что сайтов на данной админке много, и доработка требуется постоянно, нужен человек который сможет помочь не единожды, а по нескольким сайтам. далее доработки более сложные и трудоёмкие.

Портфолио и отзыво обязательны!

в личку просьба не писать, а всё что вы хотите сказать оставлять в топике проекта.

Увидеть хочу: портфолио и примерные цифры.

п.с. очень рад буду человеку из города Тула