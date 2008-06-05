Поставить модули на DLE

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок250 просмотров

Требуется поставить несколько модулей на DLE. И проконсультировать по их установке.

DLE
17 лет назад
coolserver
Дмитрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$20

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад