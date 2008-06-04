Сайт на typo3

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Приветствую,

ищу специалиста отлично владеющего cms typo3

http://kog-regensburg.de

этот сайт нужно будет перевести на typo3 с небольшими изменениями

Подробности позже, пока просто пришлите портфолио из сайтов построеных вами на этой системе.

дополнительные требования:

добросовестность,

желание долгосрочно сотрудничать

очень желательно знание немецкого языка

заранее спасибо

пишите на mail

17 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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