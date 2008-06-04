Срочно!!! Ищем людей, которые могут переложить существующий сайт с системой управления на систему drupal. Телефон: 8-499-613-44-28 Пишите на [email protected] или здесь
Сайт на typo3
Приветствую,
ищу специалиста отлично владеющего cms typo3
этот сайт нужно будет перевести на typo3 с небольшими изменениями
Подробности позже, пока просто пришлите портфолио из сайтов построеных вами на этой системе.
дополнительные требования:
добросовестность,
желание долгосрочно сотрудничать
очень желательно знание немецкого языка
заранее спасибо
пишите на mail
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