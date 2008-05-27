Установить друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок189 просмотров

Необходимо установить друпал, русифицировать, поставить и настроить типичные модули (антиспам, капча)

Поставить стандартные блоки с рекламными кодами

Пишите за сколько вы сможете поставить 1 друпал

По времени и по деньгам

Drupal
17 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров