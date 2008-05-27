Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон. Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню. Весь фронт работ в ТЗ. Сам проект: http://www.nordforsage.ru/ логин test пароль ...
Установить друпал
Необходимо установить друпал, русифицировать, поставить и настроить типичные модули (антиспам, капча)
Поставить стандартные блоки с рекламными кодами
Пишите за сколько вы сможете поставить 1 друпал
По времени и по деньгам
Заявки фрилансеров
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