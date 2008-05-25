Необходимо натянуть нарезку на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок189 просмотров

Необходимо натянуть нарезку на Joomla и добавить языковой модуль.

Сайт 2х язычный.

У кого есть такой опыт, жду сообщения в личку.

Joomla
17 лет назад
norell
Норелл 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

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Нет заявок фрилансеров