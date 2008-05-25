Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон. Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню. Весь фронт работ в ТЗ. Сам проект: http://www.nordforsage.ru/ логин test пароль ...
Необходимо натянуть нарезку на Joomla
Необходимо натянуть нарезку на Joomla и добавить языковой модуль.
Сайт 2х язычный.
У кого есть такой опыт, жду сообщения в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо прикрутить ленту новостей к готовому сайту. Есть cpanel , фтп доступ, CMS нет. Надо чтобы лента новостей использовала mysql , была в том же дизайне что и сайт + имела ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт17 лет назад
CMSЗавершен17 лет назад
- $100
Модули,хаки,дизайн. Предложения и пожелания по оплате жду в ЛС. Обязательно наличие портфолио. С уважением.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть: Сверстанные шаблоны. Требуется: 1. Установить битрикс на хостинг. 2. Настоить структуру сайта и вывод информации по шаблонам. Ваши сроки и цены?Завершен17 лет назад
Магазин на Joomla+VirtueMart. Требуется перевести интернет магазин на аглийскую версию.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Оптимизация сущеcтвующей CMS MODx для сайта AltellЗавершен17 лет назад
- $20
Предлагается установить и настроить этот замечательнеый SEF-компонент. 1. Провести консультацию по поводу компонента, возможно стоит применить другой компонент 2. Убрать множество ссылок на один материал. Сам вид ссылки меня не волнует. ...Завершен17 лет назад
- $350
Требуется создание энциклопедии конкурсов на Joomla с легким поиском нужных конкурсов. Нужно рассортировать конкурсы по: - праздникам: масленица день рождения ... ...Завершен17 лет назад
Требуется перенести уже готовый сайт на Joomla. Т.е. сделать шаблон под джумлу и весь контент перенести. От вас цена и срок. Без портфолио и хороших отзывов по данной CMS можите даже не писать, не ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт17 лет назад