Необходимо прикрутить ленту новостей к готовому сайту. Есть cpanel , фтп доступ, CMS нет. Надо чтобы лента новостей использовала mysql , была в том же дизайне что и сайт + имела ...
Требуется доводка по ShopCMS - доверстать дизайн
Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон.
Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню.
Весь фронт работ в ТЗ.
Сам проект:
логин test
пароль test
На все вопросы отвечу ТОЛЬКО ПО ICQ 37-80-37-009
В личку не писать.
Бюджет - обсуждаем
Срок - вчера, 1-2 дня не больше.
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Без положительных отзывов работа без предоплаты.
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Оплату гарантирую, лежит в кошельке, но после готовой работы.
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любой кто задаст вопросы:
"А почему сайт на профилактике?"
"А как увидеть пользовательскую часть?"
точно не подходит...
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ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В ТЗ.
ССЫЛКИ ПРИМЕРЫ В ТЗ НЕ ВЕРНЫ!
вот правильные
http://www.nordforsage.ru/files/heli/01.jpg
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