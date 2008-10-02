Требуется на базе двух джумл создать единую базу пользователей. Есть joomla 1.0 в корне сайта, там пользователи и регистрируются. Есть joomla 1.5 в подпапке, там регистрация запрещена. Нужно, чтобы joomla ...
Посадить дизайн на WordPress
Есть готовая верстка. Нужно посадить на этот движек. Хостинг, домен - все готово.
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