Посадить дизайн на WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок179 просмотров

Есть готовая верстка. Нужно посадить на этот движек. Хостинг, домен - все готово.

WordPress
17 лет назад
Negoro
Егор 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$20
Справился.
Хороший заказчик, работал с ним над многими проектами. Четно объясняет все задачи!

Заявки фрилансеров

designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад