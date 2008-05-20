Здравствуйте уважаемые! Мне необходимо перевесить сайт www.lyustri.ru на движок www.shop-script.ru Необходимо: - Ajax корзина товаров - Форма заказа ICQ: 73-73-22
Нужно поставить сайт на Битрикс
Готова нарезка, необходимо натянуть её на Битрикс.
Допускаются к проекту только имеющие опыт работы с Битриксом.
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