Перевесить сайт на ShopScript

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок182 просмотра

Здравствуйте уважаемые!

Мне необходимо перевесить сайт www.lyustri.ru на движок www.shop-script.ru

Необходимо:

- Ajax корзина товаров

- Форма заказа

ICQ: 73-73-22

AJAX
17 лет назад
g3
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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