Программная часть для сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок266 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать движок для сайта. ТЗ прилагается.

17 лет назад
apelsin-studio
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$400

Заявки фрилансеров

svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад