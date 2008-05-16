Сделали мне cms простенькую. У автора нет времени, а мне очень нужно добавить возможность редактирования страниц Есть админка, в которой добавляются или удаляются страницы (и новости), нужно сделать редактирование ЗАвтра после ...
Программная часть для сайта
Добрый день!
Необходимо написать движок для сайта. ТЗ прилагается.
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