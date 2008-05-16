Шаблон сайта пивного ресторана для Битрикс

Здравствуйте, имеется готовый дизайн, прилагаю в приложении, исходника нет, только jpeg, необходимо проверстать дизайн и поставить на CMS mambo или joomla,(сайт визитка) обычный функционал (если есть лучше cms то предлагайте) , верстка должна обязательна быть ...