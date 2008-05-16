Шаблон сайта пивного ресторана для Битрикс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт28 заявок370 просмотров

Необходимо раработать оригинальный шаблон для сайта пивного ресторана. Привязать его к Битрикс(уже имеется в наличии) и усановить на хостинг.

17 лет назад
innesova
Ирина 
59 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров