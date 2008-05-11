Городской портал. Модули- город (карта, история, музеи, достопримечательности, улицы, фотографии, расписание транспорта),Бизнес ( справочник предприятий с прайсами и каталогом продукции, странички предприятий - виртуальные домены 3-его уровня типа ЛОГИН.домен.ru , каталог недвижимости, доска объявлений, биржа труда, автомобильная доска), Библиотека (гости и юзеры читают заголовки и анонсы, а вип юзеры скачивают контент), Форум (будет phpbb), Отдых (афиша с категориями, каталог ресторанов, кафе, клубов, тв программа)

авторизация общая на всем портале - авторизававшись, получаешь доступ ко всем сервисам. Профиль пользователя при установке галочки может быть анкетой для модуля знакомств

модули должны быть в разных файлах, подробные комментарии на русском к каждой функции в коде