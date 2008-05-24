Проверстать и поставить на CMS

Здравствуйте, имеется готовый дизайн, прилагаю в приложении, исходника нет, только jpeg, необходимо проверстать дизайн и поставить на CMS mambo или joomla,(сайт визитка) обычный функционал (если есть лучше cms то предлагайте) , верстка должна обязательна быть кроссербраузерная, валидная, и резиновая, чтобы под все разрешения смотрелась одинаково.

Прошу не обращатся тех кто не умеет ве6рстать без исходника.

сроки 3-4 дня.