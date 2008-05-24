Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон. Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню. Весь фронт работ в ТЗ. Сам проект: http://www.nordforsage.ru/ логин test пароль ...
Проверстать и поставить на CMS
Здравствуйте, имеется готовый дизайн, прилагаю в приложении, исходника нет, только jpeg, необходимо проверстать дизайн и поставить на CMS mambo или joomla,(сайт визитка) обычный функционал (если есть лучше cms то предлагайте) , верстка должна обязательна быть кроссербраузерная, валидная, и резиновая, чтобы под все разрешения смотрелась одинаково.
Прошу не обращатся тех кто не умеет ве6рстать без исходника.
сроки 3-4 дня.
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