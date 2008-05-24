Проверстать и поставить на CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок279 просмотров

Здравствуйте, имеется готовый дизайн, прилагаю в приложении, исходника нет, только jpeg, необходимо проверстать дизайн и поставить на CMS mambo или joomla,(сайт визитка) обычный функционал (если есть лучше cms то предлагайте) , верстка должна обязательна быть кроссербраузерная, валидная, и резиновая, чтобы под все разрешения смотрелась одинаково.

Прошу не обращатся тех кто не умеет ве6рстать без исходника.

сроки 3-4 дня.

Joomla
17 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Eternal2000
Антон 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
$70
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, выполнили вместе не один проект, ни разу не было ни каких с ним загвосток: получил заказ, все обговорили, выполнил, деньги получил. Все четко. Советую с ним работать.

Заявки фрилансеров

Eternal2000
Антон 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад