Настройка движка Wordpress

Необходимо из так настроить Wordpress чтобы удалить все ее признаки из дизайна админки и движка,

Т.е. сделать так, чтобы все работало, но невозможно было понять на чем это сделано.

Изменения нужны только в коде.

В дальнейшем надо будет донастроить некоторые плагины под получившуюся админку. А так же сделать перевод на русский язык.

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