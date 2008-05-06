Настройка движка Wordpress

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Необходимо из так настроить Wordpress чтобы удалить все ее признаки из дизайна админки и движка,

Т.е. сделать так, чтобы все работало, но невозможно было понять на чем это сделано.

Изменения нужны только в коде.

В дальнейшем надо будет донастроить некоторые плагины под получившуюся админку. А так же сделать перевод на русский язык.

Ваши цены и сроки ...

WordPress
17 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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