Торговая площадка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок199 просмотров

Необходимо написать движок для сайта - торговой площадки.

Пример: www.kitmondo.com

Мнгновенная доставка и оплата не нужны.

17 лет назад
EuroMach
Дмитрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров