Доработка портала на Wordpress

Есть начатый портал на Вордпрессе:

http://occ56.positivefinance.ru/

Нужно привести его в порядок соответственно ТЗ. Также прикреплён список замечаний, предназначавшийся предыдущему исполнителю - их надо будет исправить.

Сайт разрабатывается как аналог nightparty.ru

Фрилансеры требуются только с опытом и отзывами.