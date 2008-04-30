Доработка портала на Wordpress

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок259 просмотров

Есть начатый портал на Вордпрессе:

http://occ56.positivefinance.ru/

Нужно привести его в порядок соответственно ТЗ. Также прикреплён список замечаний, предназначавшийся предыдущему исполнителю - их надо будет исправить.

Сайт разрабатывается как аналог nightparty.ru

Фрилансеры требуются только с опытом и отзывами.

WordPress
17 лет назад
snekaaa
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров