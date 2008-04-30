YAPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки204 просмотра

Фреймворк с открытой архитектурой, с модульным принципом построения предназначенный для создания корпоративных сайтов, Интернет-порталов, Интернет-магазинов.

Характеристики:

- Разделение прав доступа на основе ролей

- Использование ООП принципа построения

- MVC

- Поддержка авторизации через OAuth

- Возможность локализации

ToDo:

- Тестирование

- Написание документации

- Доработка

Возможность свободного использование в рамках лицензии GPL. Техподдержка платная.

WWW: http://sourceforge.net/projects/yaps/ http://vk.com/yapsdev

17 лет назад
datacenter
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров