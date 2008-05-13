Сделать вывод ноды Drupal + форма добавления ноды

Все уже настроено, осталось доделать красиво вывод (таблицу построить, классы стилей прописать к ним + расставить переменные)

+ форма добавления этой ноды как тут http://m600.org.ua/upload_file_old (поля все есть, тоже доделать в таблице и раставить переменные)

Прикрепленный файл как должна выглядить форма