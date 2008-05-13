Сделать вывод ноды Drupal + форма добавления ноды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка265 просмотров

Все уже настроено, осталось доделать красиво вывод (таблицу построить, классы стилей прописать к ним + расставить переменные)

+ форма добавления этой ноды как тут http://m600.org.ua/upload_file_old (поля все есть, тоже доделать в таблице и раставить переменные)

Прикрепленный файл как должна выглядить форма

Drupal
17 лет назад
UnnamedNetUa
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

leviks
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Сделал то что требовалось без лишних вопросов и в срок.
Хороший заказчик: четкая постановка задачи, быстрое реагирование, просто приятно работать

Заявки фрилансеров

leviks
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад