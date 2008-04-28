Интеграция дизайна с Shop-Script

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок196 просмотров

Необходимо интегрировать дизайн, представленный в аттаче, с Shop-Script Premium. Верстка - резиновая.

Функционал:

1. Каталог (без корзины)

2. Поиск по каталогу

3. Новинки

Сроки - три дня.

17 лет назад
dimir
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров