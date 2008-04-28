Есть сверстанный сайт, его нужно "посадить" на Битрикс.
Интеграция дизайна с Shop-Script
Необходимо интегрировать дизайн, представленный в аттаче, с Shop-Script Premium. Верстка - резиновая.
Функционал:
1. Каталог (без корзины)
2. Поиск по каталогу
3. Новинки
Сроки - три дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Нужно разобраться почему перестал работать сайт на Joomla! Срочно! Стоимость? Кто готов помочь, постучитесь в аську!!!Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Нужен специалист по Джумле. Несколько простых задач... Работа срочная.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется доработать движок социальной сети elgg (www.elgg.net) до уровна сайта folk.in.ua (создать русскоязычный клон сайта folk.in.ua). Варианты с дизайном и без дизайна. Аська: 475-181-151Закрыт17 лет назад
- $50
Установка и подключение форума, сопряжение с asp.net приложением Требуется: установить хороший бесплатный форумный движок + первоначальная настройка (админы) + скин (с монстера или похожее – расходы наши). Интегрировать регистрацию в форуме с регистрацией в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо установить и настоить torrentpier. Жду сроки и цену.Закрыт17 лет назад
Нужен специалист по CMS Joomla из г. Москвы. Интеграция дизайна, модули и т.д.Закрыт17 лет назад
- $100
Настроить поисковую форму cb search component в Community Builder, joomlaЗакрыт17 лет назад
Интересует спец. по CMS Битрикс, а также человек, который хорошо разбирается в CMS. По всем вопросам пишите - [email protected] и оставляйте icq для обратной связи! Спец. должен быть из Москвы!Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно сделать наподобии www.0629.com.ua Отписыватся только тем кто уже делал подобные порталы. Показывайте примеры своих сделанных городских порталов. Цену и сроки и контакты ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад