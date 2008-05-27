Есть сверстанный сайт, его нужно "посадить" на Битрикс.
Интеграция дизайна с движком (Joomla, Drupal etc.)
Необходимо осуществить интеграцию дизайна с бесплатной cms на ваш выбор.
Сайт не сложный: главная, новости, текстовая, контакты, форма обратной связи.
Макеты типовых страниц - в приложении.
Требования к админке:
- редактирование контента в теле страниц
- размещение новостей из CMS
- регистрация
- рассылка писем зарегистриованным пользователем
- обратная связь.
Сроки исполнения - 3-4 дня.
В предложении указывайте сроки и предпочтительную CMS.
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