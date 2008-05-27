Интеграция дизайна с движком (Joomla, Drupal etc.)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок339 просмотров

Необходимо осуществить интеграцию дизайна с бесплатной cms на ваш выбор.

Сайт не сложный: главная, новости, текстовая, контакты, форма обратной связи.

Макеты типовых страниц - в приложении.

Требования к админке:

- редактирование контента в теле страниц

- размещение новостей из CMS

- регистрация

- рассылка писем зарегистриованным пользователем

- обратная связь.

Сроки исполнения - 3-4 дня.

В предложении указывайте сроки и предпочтительную CMS.

DrupalJoomla
17 лет назад
dimir
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Aradesh
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$80
4 дня
Владимир осуществил интеграцию дизайна с CMS Joomla. В процессе работы были допущены небольшие недочеты, но в итоге все сделано качественно и учтены все пожелания заказчика. Рекомендую.
Отличный заказчик, дает четко поставленое задание. ТЗ доступное и понятное. Я очень доволен сотрудничеством!!! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Aradesh
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад