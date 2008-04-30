Установить и настроить плагин на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок206 просмотров

Есть сайт на жумла 1.0

установлен плагин CB

нужно настроить внешний вид сайта и работу плагина:

1. убрать с шаблона все наполнение оставить только блок для авторизации.

2. сформировать меню пользователя (отображается после авторизации)

- редактирование профиля.

- отпрака сообщений (только админу, не другим пользователям)

- секция закачки файлов на сервер (для каждого пользователя свои файлы)

- для каждого пользователя - приватный блог (виден только для пользователя и админа)

Joomla
17 лет назад
stanislav-ch
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров