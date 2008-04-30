Все уже настроено, осталось доделать красиво вывод (таблицу построить, классы стилей прописать к ним + расставить переменные) + форма добавления этой ноды как тут http://m600.org.ua/upload_file_old (поля все есть, тоже доделать ...
Верстка шаблонов под CMS (Битрикс)
В студию http://htmls.ru требуется html-верстальщик для интеграции уже
сверстанных макетов в CMS 1С-Битрикс, в перспективе, возможно, Joomla.
Иногда - сначала верстка PSD в html - потом интеграция с Битрикс.
Работа в дружной команде, оплата обсуждается,
для москвичей возможно оформление по ТК.
Другие наши вакансии:
http://www.weblancer.net/users/Reygan/vacancies/
icq: 915256
email: [email protected]
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