Верстка шаблонов под CMS (Битрикс)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки175 просмотров

В студию http://htmls.ru требуется html-верстальщик для интеграции уже

сверстанных макетов в CMS 1С-Битрикс, в перспективе, возможно, Joomla.

Иногда - сначала верстка PSD в html - потом интеграция с Битрикс.

Работа в дружной команде, оплата обсуждается,

для москвичей возможно оформление по ТК.

Другие наши вакансии:

http://www.weblancer.net/users/Reygan/vacancies/

icq: 915256

email: [email protected]

HTMLJoomla
17 лет назад
Reygan
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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