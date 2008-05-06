Повесить готовый дизайн на Ваш движок, верстка

Требуется исполнитель на постоянной основе.После успешной работы этого проекта.

Проект. Есть Три готовых дизайна сайтов. которые надо повесить на Ваш движок или на наш(можим предоставить). Требования, чтобы сайты были во весь экран без полосок по бокам(тянулись по ширене и высоте), самое главное что бы сайты быстро грузились. У кого есть Свой движок(не обязательно), кто работает с флешом и кто готов взяться за работу. Жду. Срок исполнения на 3 сайта 2-3 недели максимум. Оплата по частям, без предоплаты. После выполеннного первого сайта возможна предоплата.

[email protected]

Бюджет 7500 руб .