Работа для специалиста по CMS Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки187 просмотров

Надо:

1. из сделанного psd - макета собрать полнофукциональный шаблон.

2. привести к единому дизайну все используемые модули и компоненты.

3. настроить всё это добро.

Вы:

1. больше года активно делаете шаблоны для Битрикса

2. знаете какая сейчас актуальная версия и особенности сборки шаблонов под неё.

3. можете показать хоть одну, работу сделанную с использованием CMS Битрикс.

Гарантирую:

1. предоплату, если вы имеете положительные отзывы (1,2 не считается, а так же учитывается кто вам ставил)

2. полную оплату работы, при условии, что она прошла без проблем и в срок.

3. предоставить сразу макеты и отвечать на любые возникшие вопросы.

Обещаю:

- работать с вами дальше.

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Указывайте пожалуйста свои требования и стоимость работ. Сообщения вроде "Привет, мы можем" рассматриваться не будут. Пишите срок, стоимость, ссылку на работы.

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Спасибо за внимание.

17 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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