Шаблон и настройка сайта на DLE 7.0, на автомобильную тематику дизайн и контент УНИКАЛЬНЫЕ, т.е. не стандарт DLE. (автопортал) Требуется: 1. сделать шаблон для DLE 7.0 согласно ...
Админка для редактирования новостей
Нужно создать простую админку для редактирования и добавления новостей на сайт на пхп (без базы желательно). Можете юзать готовую или сдуть откуда-нибудь.
8 528 288 icq
получчил много предложений по icq
завтра выберу кого-нибудь отпишусь кого и напишу отзыв
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