Админка для редактирования новостей

Есть начатый портал на Вордпрессе: http://occ56.positivefinance.ru/ Нужно привести его в порядок соответственно ТЗ. Также прикреплён список замечаний, предназначавшийся предыдущему исполнителю - их надо будет исправить. Сайт разрабатывается как ...