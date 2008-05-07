Админка для редактирования новостей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок243 просмотра

Нужно создать простую админку для редактирования и добавления новостей на сайт на пхп (без базы желательно). Можете юзать готовую или сдуть откуда-нибудь.

8 528 288 icq

получчил много предложений по icq

завтра выберу кого-нибудь отпишусь кого и напишу отзыв

PHP
17 лет назад
rocafella
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

TrojanBY
Артём 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$10
Прекрасно поработал! Очень понимающий человек, сделал cms по моим требованиям Буду сотрудничать дальше

Заявки фрилансеров

TrojanBY
Артём 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
17 лет назад

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