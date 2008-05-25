Требуется специалист по DLE

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок212 просмотров

Требуется специалист, знающий и разбирающийся в DLE.

Надо:

1. из psd макетов собрать шаблон.

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Качество исполнения и сроки - критичны. Работа срочная.

Предложения писать на аську 37-80-37-009 с пометкой DLE

Все подробности расскажу в аське. Сюда писать безполезно, но если готовы работать то заявку оставляйте.

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DLE
17 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Dzmitry
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-3)
17 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Dzmitry
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-3)
17 лет назад

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