Шаблон и настройка сайта на DLE 7.0, на автомобильную тематику дизайн и контент УНИКАЛЬНЫЕ, т.е. не стандарт DLE. (автопортал) Требуется: 1. сделать шаблон для DLE 7.0 согласно ...
Небольшая работа по Shop-Script
Ищу специалиста для работы сегодня по проекту www.volley-shop.ru
1. Поставить счетчики на сайт (без регистрации)
2. Разместить объявление Adsense Google
3. Сформировать файл для Яндекс.Маркет
4. Разместить ссылку на старый сайт.
5. Разобраться с отображением нововстей не влезая в код
Укажите, пожалуйста, стоимость работы?
Оплата в каких валютах и системах?
Заявки фрилансеров
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