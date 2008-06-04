Сделать шаблон для Word Press

Есть задача: сделать свой шаблон для Word Press (на данный момент используется 2.5.1 сборка с http://lecactus.ru)

Есть:

1. Установленная и рабочая версия Word Press

2. Дизайн в который надо «вписать» блог. ( пример дизайна http://otverbluda.ru/more/tamada.shtml )

Блог будет располагатся по адресу http://otverbluda.ru/news/

Есть готовые html файлы из которых сейчас формируется (используя SSI итоговая страница). Из изменять средствами Word Press не требуется, они изменяются вручную, и располагаются в папке ../ssi

ssi/footer.html

ssi/menu.html

ssi/header_noflash.html

/шаблон страницы template.shtml

файл стилей main.css в папке ../css/main.css

Виджеты Word Press должны располагаться справа. (Третья колонка, смотреть по шапке).

В итоге требуются файлы темы.

Все материалы готовы. Сколько это стоит. Сколько займет по времени.

Контакты: Денис [email protected] или телефон (495) 645-07-13