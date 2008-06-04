Шаблон и настройка сайта на DLE 7.0, на автомобильную тематику дизайн и контент УНИКАЛЬНЫЕ, т.е. не стандарт DLE. (автопортал) Требуется: 1. сделать шаблон для DLE 7.0 согласно ...
Сделать шаблон для Word Press
Есть задача: сделать свой шаблон для Word Press (на данный момент используется 2.5.1 сборка с http://lecactus.ru)
Есть:
1. Установленная и рабочая версия Word Press
2. Дизайн в который надо «вписать» блог. ( пример дизайна http://otverbluda.ru/more/tamada.shtml )
Блог будет располагатся по адресу http://otverbluda.ru/news/
Есть готовые html файлы из которых сейчас формируется (используя SSI итоговая страница). Из изменять средствами Word Press не требуется, они изменяются вручную, и располагаются в папке ../ssi
ssi/footer.html
ssi/menu.html
ssi/header_noflash.html
/шаблон страницы template.shtml
файл стилей main.css в папке ../css/main.css
Виджеты Word Press должны располагаться справа. (Третья колонка, смотреть по шапке).
В итоге требуются файлы темы.
Все материалы готовы. Сколько это стоит. Сколько займет по времени.
Контакты: Денис [email protected] или телефон (495) 645-07-13
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