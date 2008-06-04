Сделать шаблон для Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки203 просмотра

Есть задача: сделать свой шаблон для Word Press (на данный момент используется 2.5.1 сборка с http://lecactus.ru)

Есть:

1. Установленная и рабочая версия Word Press

2. Дизайн в который надо «вписать» блог. ( пример дизайна http://otverbluda.ru/more/tamada.shtml )

Блог будет располагатся по адресу http://otverbluda.ru/news/

Есть готовые html файлы из которых сейчас формируется (используя SSI итоговая страница). Из изменять средствами Word Press не требуется, они изменяются вручную, и располагаются в папке ../ssi

ssi/footer.html

ssi/menu.html

ssi/header_noflash.html

/шаблон страницы template.shtml

файл стилей main.css в папке ../css/main.css

Виджеты Word Press должны располагаться справа. (Третья колонка, смотреть по шапке).

В итоге требуются файлы темы.

Все материалы готовы. Сколько это стоит. Сколько займет по времени.

Контакты: Денис [email protected] или телефон (495) 645-07-13

CSSHTMLWordPress
17 лет назад
otverbluda
Денис 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

NAMnam
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Очень оперативно, качественно. Спасибо.

Заявки фрилансеров

NAMnam
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка портала на Wordpress

    $320

    Есть начатый портал на Вордпрессе: http://occ56.positivefinance.ru/ Нужно привести его в порядок соответственно ТЗ. Также прикреплён список замечаний, предназначавшийся предыдущему исполнителю - их надо будет исправить. Сайт разрабатывается как ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Небольшая работа по Shop-Script

    $50

    Ищу специалиста для работы сегодня по проекту www.volley-shop.ru 1. Поставить счетчики на сайт (без регистрации) 2. Разместить объявление Adsense Google 3. Сформировать файл для Яндекс.Маркет ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оптимизировать Joomla 1.0.15

    Все что нужно - это поставить пару хаков - SEO Хак и еще OpenSef (если они уже не стоят на этой версии) и выполнить пару действий по ускорению и оптимизации работы этого движка - Joomla ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Админка для редактирования новостей

    $10

    Нужно создать простую админку для редактирования и добавления новостей на сайт на пхп (без базы желательно). Можете юзать готовую или сдуть откуда-нибудь. 8 528 288 icq получчил много предложений по icq ...

    PHP
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется специалист по DLE

    $200

    Требуется специалист, знающий и разбирающийся в DLE. Надо: 1. из psd макетов собрать шаблон. --- Качество исполнения и сроки - критичны. Работа срочная. Предложения писать ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка шаблонов под CMS (Битрикс)

    $100

    В студию http://htmls.ru требуется html-верстальщик для интеграции уже сверстанных макетов в CMS 1С-Битрикс, в перспективе, возможно, Joomla. Иногда - сначала верстка PSD в html - потом интеграция с Битрикс. ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • YAPS

    Фреймворк с открытой архитектурой, с модульным принципом построения предназначенный для создания корпоративных сайтов, Интернет-порталов, Интернет-магазинов. Характеристики: - Разделение прав доступа на основе ролей - Использование ООП принципа построения - ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад