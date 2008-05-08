Установить CMS Joomla в связке с форумом vBulletin

Установить на сайт CMS Joomla и привязать ее к форуму vBulletin

Мне бы хотелось, если это возможно предоставлять некоторым зарегистрированным на форуме пользователятелям возможность размещать тексты не только на форуме но и на сайте под упавлением CMS Joomla.

А на главную страницу сайта, чтобы выводилась информация о последних размещенных сообщениях на форуме,

и собщение о найболее посещаемых темах (топ тем)

И чтобы не возникало проблем с обновлением при выходе новых версий форума vBulletin