Доработать авторизацию в Joomla

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Закрыт3 заявки177 просмотров

На Joomla 1.0.13 (а так же и 15) слетает сессия пользователей при определенных условиях (выходят через кривой прокси). Работать так уже невозможно, а исправить что-то на прокси сервере нет возможности. Необходимо какое-либо решение для этой проблемы. Возможно доработка модуля авторизации. Пусть он станет менее безопасным, но работяющим в независимости ни от чего.

P.S. FreeBSD, Apache22, PHP5, MySQL50.

P.P.S. Сайт http://schtep.ru

JoomlaPHP
17 лет назад
webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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