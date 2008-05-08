Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон. Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню. Весь фронт работ в ТЗ. Сам проект: http://www.nordforsage.ru/ логин test пароль ...
Доработать авторизацию в Joomla
На Joomla 1.0.13 (а так же и 15) слетает сессия пользователей при определенных условиях (выходят через кривой прокси). Работать так уже невозможно, а исправить что-то на прокси сервере нет возможности. Необходимо какое-либо решение для этой проблемы. Возможно доработка модуля авторизации. Пусть он станет менее безопасным, но работяющим в независимости ни от чего.
P.S. FreeBSD, Apache22, PHP5, MySQL50.
P.P.S. Сайт http://schtep.ru
Заявки фрилансеров
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